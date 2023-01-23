Малайзия намерена увеличить экспорт автозапчастей на российский рынок

Куала-Лумпур нацелена на усиление экспорта запчастей в Россию, заявил торговый советник малайзийского посольства в РФ Хайфил Элми Джамил, передает РИА Новости.
По словам Джамила, Малайзия дает бонусы российскому бизнесу при выборе местных компаний в роли партнеров по бизнесу. Одновременно с этим Куала-Лумпур усиленно продвигает собственную продукцию и услуги на территории РФ, отметил торговый советник.
«А наших экспортеров побуждаем расширять свое присутствие на этих (российских — Прим. ФАН) рынках, представляющих для наших производителей огромный потенциал», — сказал Джамил.
Советник отметил, что в экспорте малайзийских запчастей в Россию упор делается на аудиосистемы, динамики, антенны, шины и прочие составляющие автомобилей. Джамил также ранее указывал, что малайзийские власти рассматривают вариант взаиморасчетов с российскими компаниями в национальных валютах.