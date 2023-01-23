Малайзия намерена увеличить экспорт автозапчастей на российский рынок

Советник отметил, что в экспорте малайзийских запчастей в Россию упор делается на аудиосистемы, динамики, антенны, шины и прочие составляющие автомобилей. Джамил также ранее указывал, что малайзийские власти рассматривают вариант взаиморасчетов с российскими компаниями в национальных валютах.