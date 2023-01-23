Пелагея не пригласила на шестилетие дочери отца девочки

Певица Пелагия устроила пышный праздник для своей дочери Таисии, которая отметила шестилетие. Однако отец девочки Иван Телегин на празднике не появился.
Компанию девочки в день рождения составили члены семьи и друзья. Ребята приняли участие в подготовленной ролевой игре по мотивам сказки «Алиса в стране чудес». Кульминацией праздника стал тематический торт в три яруса, который смог попробовать каждый присутствующий.
Телегин уже не в первый раз пропускает день рождения дочери. Мужчину больше интересуют судебные разбирательства с бывшей супругой. Экс-муж намерен отобрать у Пелагеи недвижимость, а также он претендует на часть ее гонораров.