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Экс-солист MBAND Никита Киоссе рассказал о работе с Меладзе

Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе рассказал о работе с Меладзе

Певец Никита Киоссе вспомнил о проекте «Хочу к Меладзе», в котором он участвовал в 2014 году. Исполнитель поделился впечатлениями от работы с продюсером Константином Меладзе и певцом Сергеем Лазаревым.

По словам Киоссе, композитор с особым трепетом относился к нему. Меладзе запомнил молодого музыканта, когда тот участвовал в украинской версии популярного шоу «Голос. Дети». Однако сам певец уверен, что знакомство с продюсером не сыграло ему на руку на шоу.

«Потом мы говорили с Константином, когда шоу закончилось. Он сказал, процентов 80-90 вероятности было, что для меня участие в шоу сложится удачно», — поделился воспоминаниями Киоссе на YouTube-канале Любови Терлецкой.

Музыкант также рассказал о работе с Лазаревым, который стал наставником на проекте «Хочу к Меладзе». По его мнению, исполнитель хита «Снег в океане» очень тепло в нему относился из-за «отцовских чувств».

Группа MBAND образовалась на шоу «Хочу к Меладзе». Коллектив просуществовал до 2020 года.
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