Экс-солист MBAND Никита Киоссе рассказал о работе с Меладзе

По словам Киоссе, композитор с особым трепетом относился к нему. Меладзе запомнил молодого музыканта, когда тот участвовал в украинской версии популярного шоу «Голос. Дети». Однако сам певец уверен, что знакомство с продюсером не сыграло ему на руку на шоу.