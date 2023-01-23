Подруга Костомарова заподозрила врачей в сокрытии информации о состоянии фигуриста

Аналогичного мнения придерживается врач Сергей Пурясев. Он считает, что медики ввели Костомарова в кому, чтобы помочь его организму справляться с вирусом. По словам Пурясева, состояние фигуриста свидетельствовало о том, что его сердечно-сосудистая система не справлялась с недугом.