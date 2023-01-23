Подруга Костомарова заподозрила врачей в сокрытии информации о состоянии фигуриста

Фигурист Роман Костомаров почти две недели находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи считают, что он заболел на катке, однако с этой версией не согласна подруга спортсмена Мария Аниканова.
По ее мнению, всей правды о текущем состоянии Костомарова не знает даже его супруга Оксана Домнина. Своим мнением по этому поводу подруга фигуриста поделилась в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
«Я не согласна с предположениями, которые выдвигают, что он заболел, катаясь на катке. Думаю, это какой-то вирус. Я так понимаю, что и Оксане всего не говорят», — рассудила Мария.
Аналогичного мнения придерживается врач Сергей Пурясев. Он считает, что медики ввели Костомарова в кому, чтобы помочь его организму справляться с вирусом. По словам Пурясева, состояние фигуриста свидетельствовало о том, что его сердечно-сосудистая система не справлялась с недугом.