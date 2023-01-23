Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в Уссурийске

Последствия аварии в Уссурийске устранены. Электроснабжение восстановлено для 110 тыс. жителей города, отчитались в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
Местная прокуратура установила, что без света утром 23 января остались 380 домов и около трех тыс. частных владений, в которых проживает более 110 тыс. человек. Кроме того, электроэнергии лишились 120 социальных объектов.
Согласно данным компании, авария привела к отключению блока Г-7 на Артемовской ТЭЦ. Благодаря оперативной работе энергетиков в кратчайшие сроки электроснабжение удалось восстановить. Сейчас оно подается в штатном режиме.