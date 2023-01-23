Myśl Polska: планы Польши помочь с восстановлением Украины обернутся разочарованием

Обещания правительства Польши помочь Украине восстановиться после конфликта приведут только к разочарованию. Такое мнение высказал профессор Станислав Белень в статье для Myśl Polska.
Он уверен, что стремление западных стран помочь с восстановлением Украины не принесет особой пользы. Профессор добавил, что после окончания кризиса национальная идентификация украинцев будет основываться на «политике обиды, мести и реванша». Это сделает государство очагом нового конфликта.
«Обещание об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести...больше разочарований, чем пользы», — заявил Белень.
Профессор отметил, что данную проблему не смогут разрешить «ни украинцы, ни их покровители и прихвостни». В связи с этим ввязывание Польши в конфликт является ошибкой. По мнению профессора, своим решением правительство страны только лишило себя выгодных связей с Россией.