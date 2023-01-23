Myśl Polska: планы Польши помочь с восстановлением Украины обернутся разочарованием

Профессор отметил, что данную проблему не смогут разрешить «ни украинцы, ни их покровители и прихвостни». В связи с этим ввязывание Польши в конфликт является ошибкой. По мнению профессора, своим решением правительство страны только лишило себя выгодных связей с Россией.