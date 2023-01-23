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Конгрессмен Маккол призвал снабдить Украину ракетами ATACMS «для атаки на Крым»

Политика
Конгрессмен Маккол призвал снабдить Украину ракетами ATACMS «для атаки на Крым»

Американская сторона обязана передать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS на нужды армии Украины. Об этом в интервью ABC News заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол.

По словам политика, таким образом украинцы смогут «атаковать Крым». Маккол также добавил, что «высокопоставленные советники» и украинские представители говорят о важности ударов по российскому полуострову дальнобойными ракетами ATACMS.

До этого Маккол осуждал команду президента США Джозефа Байдена за отказ передать ракеты на нужды украинских сил. Конгрессмен называл это трусостью и заявлял, что такие действия основываются на «ошибочных страхах эскалации» и способствуют лишь затягиванию вооруженного конфликта.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал статью в News York Times, в которой журналисты предположили, что Киеву понадобятся дополнительные силы для удара по Крыму. Мурадов заявил, что Россия сумеет защитить себя, и Запад должен об этом помнить.
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