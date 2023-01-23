Конгрессмен Маккол призвал снабдить Украину ракетами ATACMS «для атаки на Крым»

Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал статью в News York Times, в которой журналисты предположили, что Киеву понадобятся дополнительные силы для удара по Крыму. Мурадов заявил, что Россия сумеет защитить себя, и Запад должен об этом помнить.