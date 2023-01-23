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Рогов сообщил об отходе украинских войск из села Каменское Запорожской области

Армия
Рогов сообщил об отходе украинских войск из села Каменское Запорожской области

Солдаты украинских вооруженных сил отошли из села Каменское Запорожской области. Информацию об этом передает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские боевики отступили в северные окрестности населенного пункта. Благодаря действиям российских военнослужащих Каменское является серой зоной.

«Село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он добавил, что боевые столкновения на Запорожской линии фронта продолжаются. На указанной территории работает артиллерия.
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