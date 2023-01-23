Рогов сообщил об отходе украинских войск из села Каменское Запорожской области

Солдаты украинских вооруженных сил отошли из села Каменское Запорожской области. Информацию об этом передает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские боевики отступили в северные окрестности населенного пункта. Благодаря действиям российских военнослужащих Каменское является серой зоной.
«Село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра», — приводит слова Рогова РИА Новости.
Он добавил, что боевые столкновения на Запорожской линии фронта продолжаются. На указанной территории работает артиллерия.