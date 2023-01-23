Росприроднадзор предложил отменить лицензи на перевозку отходов 1-4 классов опасности

Росприроднадзор выступил с инициативой об отмене обязательного лицензирования компаний, занимающихся транспортировкой отходов 1-4 классов опасности. Об этом сообщила газета «Известия», сославшись на письмо замминистра экономического развития Алексея Херсонцева.
Ранее обращение политика было разослано в профильные ведомства. В тексте указано, что процесс оформления лицензий на перевозку отходов чересчур затратен и продолжителен. Согласно материалу, стоимость процедуры может достигать 350 тысяч рублей.
При этом документ, выдаваемый Росприроднадзором, действует только на территории одного региона страны. Для работы в другом субъекте предпринимателям необходимо получать новую лицензию. В связи с этим Алексей Херсонцев указал, что нововведение поможет уменьшить тариф за уборку мусора и снизит нагрузку на бизнес.
Отходы, которым присваиваются 1-4 классы опасности, содержат вредные для человека и природы вещества. В их числе пластиковые и резиновые изделия, продукты нефтепереработки, аккумуляторы и использованные масла.
Ранее Министерство обороны России сообщило о начале строительства водовода, который должен соединить Донбасс и Ростовскую область. Мощность объекта оценивается в 300 тысяч кубометров воды в сутки.