Росприроднадзор предложил отменить лицензи на перевозку отходов 1-4 классов опасности

При этом документ, выдаваемый Росприроднадзором, действует только на территории одного региона страны. Для работы в другом субъекте предпринимателям необходимо получать новую лицензию. В связи с этим Алексей Херсонцев указал, что нововведение поможет уменьшить тариф за уборку мусора и снизит нагрузку на бизнес.