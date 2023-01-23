Помощница Якубовича объяснила, почему выступление Шаляпина вырезали из «Поля чудес»

Артист расстроился, что не увидел себя в новом выпуске. Он решил разобраться в ситуации и связался с Риммой Агафошиной — помощницей телеведущего Леонида Якубовича. Та объяснила, что выступление Шаляпина вырезали из эфира из-за технических неполадок во время съемок. По словам Агафошиной, произошедшее никак не связно с самим артистом, передает BLITZ+.