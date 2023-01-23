Помощница Якубовича объяснила, почему выступление Шаляпина вырезали из «Поля чудес»

Шоумен Прохор Шаляпин принял участие в съемках программы «Поле чудес» на Первом канале. Он исполнил песню «Богиня», которая в итоге так и не попала в эфире.
Артист расстроился, что не увидел себя в новом выпуске. Он решил разобраться в ситуации и связался с Риммой Агафошиной — помощницей телеведущего Леонида Якубовича. Та объяснила, что выступление Шаляпина вырезали из эфира из-за технических неполадок во время съемок. По словам Агафошиной, произошедшее никак не связно с самим артистом, передает BLITZ+.
«У нас дружелюбная телепередача. Никаких личных счетов. Скорее всего произошла техническая накладка. Помню, что номер был яркий и достойный. Зрители аплодировали», — отметила она.
Журналист Отар Кушанашвили ранее жестко прошелся по Шаляпину, назвав его мразью. По словам публициста, артист вызывает у него рвотные судороги.