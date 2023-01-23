Пугачева эмоционально отреагировала на слухи о конфискации имущества

Певица Алла Пугачева не верит, что ее недвижимость могут конфисковать. В интервью немецкой газете она возмутилась такой инициативе и посчитала ее лишь плодом фантазии отдельных депутатов.
Эта тема широко обсуждается, поэтому каждый пытается словить на ней хайп. При этом выдвигают такие идеи никому неизвестные люди, заявила Примадонна, повысив тон.
«Хайпуют депутаты, которые или за деньги, или случайно получили мандат, ни черта для России не сделали, доверия среди народа не заслужили», — высказалась Пугачева.
Вместе с тем звезда утверждает, что не обладает недвижимостью в России. По ее словам, замок в подмосковной Грязи уже не является ее собственностью. Однако, кто нынче владеет домом, она раскрывать не стала.