Глава КонфОП Янин предупредил об уловках маркетологов для «вытягивания» денег из граждан

Маркетологи нередко прибегают к различным уловкам, чтобы «вытянуть» из людей как можно больше денег на фоне снижения покупательной способности населения. Об этом рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.
Одной из таких уловок являются акционные предложения. По словам Янина, довольно часто они являются фальшивыми. Так, покупатели заметили, что во время распродаж товары, якобы продающиеся по скидке, на самом деле выросли в цене, передает агентство «Прайм».
«Здесь есть решение — в некоторых странах, если ты декларируешь скидку, ты должен опубликовать рядом самую низкую цену, которая была на этот товар за 30 дней», — отметил Янин.
Еще одной уловкой он назвал ротацию товаров внутри магазина. Зачастую маркетологи размещают на так называемых «золотых полках» продукты, которые им необходимо продать в первую очередь. Вдобавок к этому мелкий дорогой товар мерчандайзеры располагают рядом с кассами, чтобы люди совершали импульсивные покупки.