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Сергей Лавров прибыл в ЮАР с рабочим визитом

Политика
Сергей Лавров прибыл в ЮАР с рабочим визитом

Глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Южно-Африканскую Республику – первую по счету страну в рамках нового турне министра. Фотографию политика в аэропорту опубликовала офпред МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обнародовала снимок с министром в своем Telegram-канале. На нем министр стоит у трапа самолета и обменивается рукопожатием со встречающими его политиками.

«В начале пятого утра Сергей Лавров прибыл с визитом в ЮАР», — написала Захарова.

На днях Лавров анонсировал скорую отправку нового российского посла в Японию. Новый дипломат заменит бывшего главу дипмиссии Михаила Галузина, отмечал министр.
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