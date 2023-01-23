Сергей Лавров прибыл в ЮАР с рабочим визитом

Глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Южно-Африканскую Республику – первую по счету страну в рамках нового турне министра. Фотографию политика в аэропорту опубликовала офпред МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обнародовала снимок с министром в своем Telegram-канале. На нем министр стоит у трапа самолета и обменивается рукопожатием со встречающими его политиками.
«В начале пятого утра Сергей Лавров прибыл с визитом в ЮАР», — написала Захарова.
На днях Лавров анонсировал скорую отправку нового российского посла в Японию. Новый дипломат заменит бывшего главу дипмиссии Михаила Галузина, отмечал министр.