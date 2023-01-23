Краснов заявил об отсутствии у ЕСПЧ права рассматривать жалобы против России

Европейский суд по правам человека не имеет правовых оснований для рассмотрения жалоб против России, полученных после 15 марта 2022 года. Такое заявление сделал генеральный прокурор страны Игорь Краснов, давший интервью газете «Известия».
Собеседник агентства напомнил, что весной прошлого года Москва прекратила взаимодействие с ЕСПЧ и вышла из Совета Европы. Соответствующее решение принял российский президент Владимир Путин, а правительство в тот же день проинформировало организацию.
При этом Комитет министров Совета Европы самолично решил объявить 16 сентября 2022 года датой прекращения участия России в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Указанная дата была внесена в резолюцию организации, выпущенную 23 марта минувшего года.
«Вместе с тем Европейский суд в отсутствие правовых оснований признал себя компетентным рассматривать жалобы, поданные против РФ, на предполагаемые нарушения ЕКПЧ, имевшие место до 16 сентября», — указал Краснов.
Однако, по словам генерального прокурора, данный шаг является нарушение норм международного права. Он указал, что Совет Европы превратился в инструмент решения геополитических задач. Причем «заказы» поступают от стран, которые придерживаются дискриминационной политики в отношении Москвы.
Ранее на рассмотрение депутатов Государственной думы поступил законопроект о признании недействительными документов Совета Европы, касающихся России. Автором инициативы оказался Владимир Путин.