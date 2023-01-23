Минобороны начало строительство водовода между Донбассом и Ростовской областью

Специалисты военно-строительного комплекса начали возводить водовод, соединяющий Донбасс и Ростовскую область. Об этом сообщили в Минобороны.
Водовод будет обеспечивать жителей ЛДНР чистой питьевой водой. Гидротехническое сооружение пройдет через Ростовскую область и Донецкую Народную Республику до канала Северский Донец — Донбасс. Мощность проекта достигнет до 300 тысяч кубометров в сутки.
Специалисты Минобороны возведут уже восьмой водовод. Ранее был запущено Черновское сооружение под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках и других регионах Донбасса.
Уточняется, что проект водовода будет состоять из двух нитей по 200 километров длиной. Дополнительно построят сооружения насосных станций, электроподстанции и накопители.