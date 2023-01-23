Минобороны начало строительство водовода между Донбассом и Ростовской областью

Водовод будет обеспечивать жителей ЛДНР чистой питьевой водой. Гидротехническое сооружение пройдет через Ростовскую область и Донецкую Народную Республику до канала Северский Донец — Донбасс. Мощность проекта достигнет до 300 тысяч кубометров в сутки.