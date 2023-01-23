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Авария оставила более 110 тыс. жителей Уссурийска без света

Происшествия
Авария оставила более 110 тыс. жителей Уссурийска без света

Уссурийск остался без электроснабжения после аварии на сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

В результате аварии без света остались 120 социальных объектов, около 3 тыс. частных участков и не менее 380 многоквартирных домов. Электричества лишились свыше 110 жителей Уссурийска.

Отключение света произошло в 07:00 по местному времени. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады ремонтников, устраняются последствия ЧП.

Точные причины аварии устанавливаются. Сотрудники местной прокуратуры займутся оценкой действий уполномоченных ведомств, ответственных за содержание сетей.
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