Авария оставила более 110 тыс. жителей Уссурийска без света

Уссурийск остался без электроснабжения после аварии на сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
В результате аварии без света остались 120 социальных объектов, около 3 тыс. частных участков и не менее 380 многоквартирных домов. Электричества лишились свыше 110 жителей Уссурийска.
Отключение света произошло в 07:00 по местному времени. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады ремонтников, устраняются последствия ЧП.
Точные причины аварии устанавливаются. Сотрудники местной прокуратуры займутся оценкой действий уполномоченных ведомств, ответственных за содержание сетей.