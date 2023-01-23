Байден заявил, что правительство поможет при расследовании стрельбы в Монтерей-Парке

Правительство Соединенных Штатов окажет правоохранителям всестороннюю помощь при расследовании обстоятельств стрельбы, произошедшей в штате Калифорния. Об этом говорится в письменном заявлении президента страны Джо Байдена, распространенном Белым домом.
Трагедия произошла в городе Монтерей-Парк. Неизвестный открыл огонь в одной из местных танцевальных студий, убив десять человек. Еще столько же — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
«Я поручил своему советнику по вопросам внутренней безопасности оказать всестороннюю федеральную поддержку местным властям и властям штата, которые продолжают принимать меры и расследовать это убийство», — указал глава государства.
Он обратился к местным жителям, пообещав поддержать их всеми доступными способами. Согласно распоряжению Белого дома, все государственные учреждения в стране должны приспустить флаги в память о жертвах. Акция продлится до заката 26 января, указано в сообщении президента.
Тем временем сотрудники ФБР приступили к выяснению обстоятельств стрельбы в Калифорнии. Также ведутся поиски преступника, сбежавшего с места происшествия.