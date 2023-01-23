Нейросеть «перенесла» героев «Папиных дочек» в игру Bloodborne

Нейросеть Midjorney показала, как бы выглядели главные герои российского сериала «Папины дочки» в игре Bloodborne. На опубликованных в Сети кадрах представлены семья Васнецовых и исполнитель роли Полежайкина Михаил Казаков.
Игра Bloodborne представлена в викториано-готическом стиле. Сергей Васнецов изображен в виде главы церкви исцеления. Его старшая дочь Маша получила образ горожанки, а младшая Пуговка – девочки со шкатулкой.
Галина Сергеевна «превратилась» в клирика, Женя стала рыцарем Кейнхерста, а Даша – Вороном-охотником. Полежайкину достался образ Охотника на нечистокровных. Не забыла нейросеть про бабушку главных героинь «Папиных дочек». Антонина Семеновна предстала в виде человекоподобного паука.
Ранее пользователь нейросети Midjorney показал, как бы выглядели герои мультсериала «Гриффины» в необычной для себя реальности. Все персонажи появились в американском ситкоме 1980-х годов.