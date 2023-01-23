Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полиция установила личность подозреваемого в расстреле десяти человек в Калифорнии

Происшествия
Полиция установила личность подозреваемого в расстреле десяти человек в Калифорнии

Стрелком из Калифорнии, который убил десятерых человек в городе Монтерей-Парк, оказался 72-летний Ху Кан Тран. Труп мужчины обнаружили в белом фургоне 50 милях от места происшествия, сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

Сотрудники спецслужб обнаружили грузовик стрелка в городе Торранс. Силовики выяснили, что подозреваемый заблокирован в авто, выломали стекла машины и проникли внутрь.

В автомобиле правоохранители обнаружили бездыханное тело мужчины, рядом с которым лежал пистолет. По словам шерифа Лос-Анджелеса, правоохранители продолжают работать над установлением мотивов стрелка.

Вечером в субботу мужчина азиатской внешности открыл стрельбу в танцевальной студии в Монтерей-Парке. В результате происшествия погибли десять человек, также десять граждан были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
калифорния стрельба в сша лос-анджелес
Военкоры ФАН
Лучшие в аду