Полиция установила личность подозреваемого в расстреле десяти человек в Калифорнии

Стрелком из Калифорнии, который убил десятерых человек в городе Монтерей-Парк, оказался 72-летний Ху Кан Тран. Труп мужчины обнаружили в белом фургоне 50 милях от места происшествия, сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.
Сотрудники спецслужб обнаружили грузовик стрелка в городе Торранс. Силовики выяснили, что подозреваемый заблокирован в авто, выломали стекла машины и проникли внутрь.
В автомобиле правоохранители обнаружили бездыханное тело мужчины, рядом с которым лежал пистолет. По словам шерифа Лос-Анджелеса, правоохранители продолжают работать над установлением мотивов стрелка.
Вечером в субботу мужчина азиатской внешности открыл стрельбу в танцевальной студии в Монтерей-Парке. В результате происшествия погибли десять человек, также десять граждан были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.