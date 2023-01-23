Гинеколог Дворецкая развенчала мифы об удалении волос в интимной зоне

Удаление нежелательных волос с тела может проводиться разными способами. Большинство из них при отсутствии противопоказаний безопасны для здоровья, рассказала врач-гинеколог Анна Дворецкая в интервью «Доктору Питер».
Эпиляция означает полное удаление волоса с разрушением его фолликула. А в случае с депиляцией волос убирается с сохранением его луковицы. Под первый способ попадают фотоэпиляция, лазер и электроэпиляция. А для второго используются кремы, воск и сахарная паста, объяснила врач.
Удаление волос не несет угрозы здоровью и может проводиться любыми способами, если у человека нет аллергии или противопоказаний, добавила Дворецкая.
«Сам способ удаления волос каждая женщина выбирает на свое усмотрение, никаких запретов в этом вопросе нет. С точки зрения медицины наличие или отсутствие волос в интимной зоне — личное дело каждой женщины», — цитирует ее издание.
Другого мнения придерживается гинеколог Екатерина Волкова. Она не рекомендует полностью избавляться от волос в интимной зоне, поскольку они несут защитную функцию. Особенно это касается людей с кандидозом, генитальным герпесом или папилломами, написала врач в своем Telegram-канале.
С осторожностью нужно пользоваться кремами для депиляции. Они имеют агрессивный ph 12, а также содержат гидроксиды кальция и натрия в составе. Эти вещества способны спровоцировать раздражение и аллергию.
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