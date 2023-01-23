Гинеколог Дворецкая развенчала мифы об удалении волос в интимной зоне

Эпиляция означает полное удаление волоса с разрушением его фолликула. А в случае с депиляцией волос убирается с сохранением его луковицы. Под первый способ попадают фотоэпиляция, лазер и электроэпиляция. А для второго используются кремы, воск и сахарная паста, объяснила врач.