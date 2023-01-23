Ида Галич высмеяла Ксению Собчак, не попавшую на открытие самого дорогого отеля в Дубае

Мировые знаменитости приняли участие в открытии самого дорогого отеля на планете Atlantis The Royal, состоявшегося в Дубае. В частности, на мероприятии присутствовали многие представители российского шоу-бизнеса — певицы Нюша, Ханна и Клава Кока, блогеры Ида Галич, Карина Нигай и Лина Саева, а также светский обозреватель Женя Милова.