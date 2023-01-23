Ида Галич высмеяла Ксению Собчак, не попавшую на открытие самого дорогого отеля в Дубае

Мировые знаменитости приняли участие в открытии самого дорогого отеля на планете Atlantis The Royal, состоявшегося в Дубае. В частности, на мероприятии присутствовали многие представители российского шоу-бизнеса — певицы Нюша, Ханна и Клава Кока, блогеры Ида Галич, Карина Нигай и Лина Саева, а также светский обозреватель Женя Милова.
При этом известная журналистка Ксения Собчак, которой в списке пригашенных гостей не оказалось, поделилась своим недовольством в социальных сетях. Бывшая ведущая шоу «Дом-2» задалась вопросом, по какому принципу организаторы отдавали предпочтение тем или иным звездам.
Журналистка дала понять, что считает попавших на вечеринку соотечественников недостойными такой чести. После этого Ксения Собчак подверглась критике со стороны Иды Галич, высмеявшей телеведущую в соцсетях.
«Ксения Анатольевна! Родная! У нас общее то, что нас всех позвали», — цитировало блогера издание StarHit.
Как стало известно, на открытии отеля Atlantis The Royal выступила американская певица Beyonce. После этого на крыше здания состоялась вечеринка, организованная всемирно известной моделью Кендалл Дженнер.
Ранее исполнительница Лолита Милявская сообщила об отъезде из России. Артистка отправилась на отдых в Болгарию.