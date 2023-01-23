Гаубицы «Акация» ударили по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Расчеты артиллерийских орудий поддерживают наступление мотострелковых и танковых подразделений, интенсивно нанося удары по огневым точкам ВСУ. «Саушки» работают также по скоплениям личного состава и колоннам воентехники противника, подвозящей подкрепления.