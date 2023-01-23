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Гаубицы «Акация» ударили по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Армия
Гаубицы «Акация» ударили по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Российские артиллеристы из Южного военного округа продолжают выполнять боевые задачи на Запорожском направлении спецоперации. Кадры работы 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» показало Минобороны России.

Расчеты артиллерийских орудий поддерживают наступление мотострелковых и танковых подразделений, интенсивно нанося удары по огневым точкам ВСУ. «Саушки» работают также по скоплениям личного состава и колоннам воентехники противника, подвозящей подкрепления.

«Стараемся эти (прибывшие украинские — Прим. ФАН) резервы уничтожать. Результат — продвижение есть. Мы стараемся долго на одной позиции не стоять, перемещаемся», — передает РИА Новости слова командира гаубичной батареи с позывным «Патриот».

В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты с помощью разведки вычислили позицию, где располагался опорный пункт ВСУ. Цель была успешно поражена благодаря точному огню из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок.
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