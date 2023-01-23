Гаубицы «Акация» ударили по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Российские артиллеристы из Южного военного округа продолжают выполнять боевые задачи на Запорожском направлении спецоперации. Кадры работы 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» показало Минобороны России.
Расчеты артиллерийских орудий поддерживают наступление мотострелковых и танковых подразделений, интенсивно нанося удары по огневым точкам ВСУ. «Саушки» работают также по скоплениям личного состава и колоннам воентехники противника, подвозящей подкрепления.
«Стараемся эти (прибывшие украинские — Прим. ФАН) резервы уничтожать. Результат — продвижение есть. Мы стараемся долго на одной позиции не стоять, перемещаемся», — передает РИА Новости слова командира гаубичной батареи с позывным «Патриот».
В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты с помощью разведки вычислили позицию, где располагался опорный пункт ВСУ. Цель была успешно поражена благодаря точному огню из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок.