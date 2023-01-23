Два человека стали жертвами крушения катера на западе Австралии

Катер потерпел крушение на западном побережье Австралии 22 января. В результате происшествия погибли два человека, сообщил телеканал 9News.
По информации телеканала, на борту катера находились четыре человека. На большой скорости судно влетело в навигационный буй, расположенный в устье реки Мандура.
Находившиеся на катере две женщины погибли. Сообщается о двух пострадавших мужчинах. Их увезли в больницу. Полиция Западной Австралии организовала проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства трагедии.
Еще одно крушение водного транспорта произошло на северо-западе Демократической Республики Конго. По данным местных СМИ, более 145 человек числятся пропавшими без вести.