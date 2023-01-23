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Пьяный мужчина напал на полицейского в Сахалинской области

Происшествия
Пьяный мужчина напал на полицейского в Сахалинской области

Житель Александровска-Сахалинского устроил в квартире знакомой дебош и напал на прибывшего по вызову сотрудника правоохранительных органов. Об этом инциденте сообщили в региональном отделении СУ СКР.

По данным следствия, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения на момент совершения противоправных действий. Прибывший на место происшествия участковый попросил дебошира успокоится, однако он ответил агрессией и ударил полицейского.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сотрудники правоохранительных органов продолжают собирать доказательства для привлечения задержанного к ответственности в соответствии с российским законодательством.
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