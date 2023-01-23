Пьяный мужчина напал на полицейского в Сахалинской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сотрудники правоохранительных органов продолжают собирать доказательства для привлечения задержанного к ответственности в соответствии с российским законодательством.