Пьяный мужчина напал на полицейского в Сахалинской области

Житель Александровска-Сахалинского устроил в квартире знакомой дебош и напал на прибывшего по вызову сотрудника правоохранительных органов. Об этом инциденте сообщили в региональном отделении СУ СКР.
По данным следствия, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения на момент совершения противоправных действий. Прибывший на место происшествия участковый попросил дебошира успокоится, однако он ответил агрессией и ударил полицейского.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сотрудники правоохранительных органов продолжают собирать доказательства для привлечения задержанного к ответственности в соответствии с российским законодательством.