Конгрессмены от Республиканской партии предложили привязать госдолг США к доле от ВВП

Он добавил, что в 2008 году задолженность США перед другими государствами составляла 40 процентов от ВВП страны. Спустя десять лет этот показатель вырос до 70 процентов, а сейчас достиг отметки в 125 процентов. По мнению парламентария, данную ситуацию нельзя считать «устойчивой».