Конгрессмены от Республиканской партии предложили привязать госдолг США к доле от ВВП

Республиканцы в американском конгрессе выступили с инициативой о привязке внешнего долга страны к процентному соотношению с ВВП. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал представитель партии в нижней палате парламента Брайан Фитцпатрик.
Он напомнил, что в настоящее время государственный долг США зависит от фиксированного значения в долларовом эквиваленте. Однако, по словам политика, данное число не имеет никакого смысла.
«Говоря практически, мы думаем, что это должно быть соотношение долга к ВВП», — указал Фитцпатрик.
Он добавил, что в 2008 году задолженность США перед другими государствами составляла 40 процентов от ВВП страны. Спустя десять лет этот показатель вырос до 70 процентов, а сейчас достиг отметки в 125 процентов. По мнению парламентария, данную ситуацию нельзя считать «устойчивой».
Ранее стало известно, что американское правительство может поднять потолок внешнего долга ради предотвращения дефолта. Сейчас обязательства Вашингтона превышают 31 триллион долларов.