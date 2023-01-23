Тела трех человек найдены в сгоревшем частном доме под Хабаровском

Частный деревянный дом сгорел утром 23 января в городе Советская Гавань Хабаровского края. На месте происшествия были найдены три человека без признаков жизни, передает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Трагедия произошла в садово-огородническом некоммерческом товариществе (СНТ) «Строитель» в Советской Гавани. Люди пришли туда примерно в три часа ночи, а в шесть часов утра начался пожар, уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. По факту произошедшего начата процессуальная проверка, ход которой находится на контроле Советско-Гаванской городской прокуратуры.