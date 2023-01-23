Три автомобиля не поделили дорогу на Волгоградском проспекте в Москве

ДТП с участием трех автомобилей произошло ночью 23 января на Волгоградском проспекте в Москве. Машины столкнулись перед пересечением с Люблинской улицей, уточняет столичный дептранс.
Обстоятельства аварии выясняются, однако известно, что одним из участников стал каршеринговый автомобиль. На фотографии с места происшествия можно увидеть, что его передняя часть сильно повреждена.
Информация о пострадавших пока не поступала. Движение транспорта в районе ДТП затруднено, в оба направления оно осуществляется по одной полосе. В связи с этим водителей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.
Еще одна массовая авария ранее произошла на внешней стороне 13-го километра МКАД. Участие в столкновении приняли четыре машины.