Украинская армия обстреляла город Золотое из американской HIMARS

ВСУ в 01:20 обстреляли город Золотое из реактивной артиллерии, сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК. Украинские войска вели огонь из системы HIMARS американского производства, способной прицельно поражать цели на расстоянии до 80 км.
Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, по городу выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня. Информации о пострадавших и жертвах не поступало. Конкретные места «прилетов» также не озвучивались.
Накануне американские военные и эксперты посетили город Изюм в Харьковской области. Главой прибывшей делегации выступил генерал армии США Кейт Келлог.