Дети напали на учителя с ножами из-за замечания к школьной форме

Школьный учитель физкультуры из индийского штата Нью-Дели был госпитализирован с ножевыми ранениями. Причиной стало замечание об отсутствии формы на одном из учеников.
Согласно данным The Times of India, преподаватель также пожаловался родителям школьника, который, как выяснилось, затаил обиду на педагога. Он со своими друзьями выманил учителя на пустой этаж образовательного учреждения, где и было совершено нападение.
По информации газеты, пострадавшему удалось вырваться и сбежать. Через несколько дней компанию малолетних преступников задержали. Всем предъявлены обвинения в покушении на убийство. Состояние педагога оценивается как стабильное.