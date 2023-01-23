Опрос показал, как изменились настроения и привычки российских потребителей

Жители России в ближайшие полгода ожидают увеличение расходов на коммунальные услуги, питание дома и лекарства. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании «Яков и Партнеры», о чем передает ТАСС.
Рост расходов на ЖКХ ожидает 41 процент участников опроса. Повысить траты на питание дома и лекарства в ближайшие шесть месяцев планируют 22 процента респондентов. Далее идут связь и интернет — 17 процентов, бытовая химия — 12 процентов и медицинские услуги — 11 процентов.
По итогам 2022 года многие россияне оптимизировали свои расходы. Они сократили траты на товары и услуги первой необходимости, а вот в жизнеобеспечивающих категориях этот показатель вырос.
Чаще всего респонденты экономили на предметах роскоши, поездках за границу, развлечениях и ресторанах. Результаты опроса показывают, что граждане намерены сократить расходы на недвижимость, образование, салоны красоты и страхование.
Как отметили потребители, при покупке продуктов они стали чаще смотреть на цены. Однако 28 процентов респондентов не готовы жертвовать качеством товаров.
Участниками опроса стали 1,5 тысячи жителей разных регионов России. Исследование проводилось совместно с холдингом «Ромир».
Вместе с этим Росстат зафиксировал повышение интереса россиян к отдыху на Мальдивах. По итогам прошлого года туристический поток в этом направлении увеличился вдвое.