Опрос показал, как изменились настроения и привычки российских потребителей

Рост расходов на ЖКХ ожидает 41 процент участников опроса. Повысить траты на питание дома и лекарства в ближайшие шесть месяцев планируют 22 процента респондентов. Далее идут связь и интернет — 17 процентов, бытовая химия — 12 процентов и медицинские услуги — 11 процентов.