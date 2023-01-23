Механизм «постоянных» каникул по кредитам начнет действовать в России с марта

Механизм кредитных каникул на постоянной основе начнет действовать в России с марта текущего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Законопроект о кредитных каникулах прошел рассмотрение в первом чтении. Крайним сроком принятия документа Аксаков назвал февраль. В случае одобрения механизм по потребительским займам начнет работать уже весной.
С помощью документа потребители смогут оформлять кредитные каникулы на срок до полугода, если их доходы снизятся более чем на 30% по сравнению со средним заработком в прошлом году. Но такая отсрочка будет действовать один раз.
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