Вучич объявил о готовности покинуть кресло лидера Сербской прогрессивной партии

Президент Александр Вучич сообщил руководству Сербской прогрессивной партии (СПП), что готов сложить полномочия главы фракции. Об этом сообщил глава исполкома политсилы Дарко Глишич в эфире канала Pink.
Политик отметил, что если Вучич не изменит свое решение, то «это худшее, что может случиться с Сербией». Стоит отметить, что даже если нынешний глава сербского государства решит покинуть кресло лидера правящей партии, то это не обяжет его сложить президентские полномочия.
«Если президент Вучич останется при своем мнении подать в отставку, думаю, это конец для СПП, конец карьеры СПП на политической сцене Сербии, а после этого последует наихудший сценарий, о котором я не хочу даже думать», — сказал Глишич.
На днях Вучич заявил, что Сербия в ближайшем будущем переживет большое количество тяжелых решений и трудных дней. Об этом политик сообщил после переговоров с представителями Европейского союза и США в Давосе.