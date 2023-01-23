Вучич объявил о готовности покинуть кресло лидера Сербской прогрессивной партии

Политик отметил, что если Вучич не изменит свое решение, то «это худшее, что может случиться с Сербией». Стоит отметить, что даже если нынешний глава сербского государства решит покинуть кресло лидера правящей партии, то это не обяжет его сложить президентские полномочия.