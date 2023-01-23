Все проблемы человечества могут разрешиться при одном, вполне выполнимом, условии. Такого мнения придерживается американский политик Джеффри Янг.
Демократ уверен, что трудности и разногласия во всем мире исчезнут после отставки президента США. Более того, импичмент хозяина Белого дома — это лучшее противодействие любым проблемам, с которыми потенциально может столкнуться мировое сообщество, подчеркнул Янг.
Кроме того, отстранение должно коснуться не только главы государства, но и сотрудников его администрации, написал политик на странице в Twitter.
Ранее американская писательница Кейтлин Джонстоун также в личном микроблоге раскритиковала правительство Соединенных Штатов. Как отметила автор книг, поддержка людьми антироссийских взглядов является следствием распространения империализма Вашингтона.