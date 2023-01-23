Политик-демократ Янг назвал импичмент президента США решением всех проблем в мире

Демократ уверен, что трудности и разногласия во всем мире исчезнут после отставки президента США. Более того, импичмент хозяина Белого дома — это лучшее противодействие любым проблемам, с которыми потенциально может столкнуться мировое сообщество, подчеркнул Янг.