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Политик-демократ Янг назвал импичмент президента США решением всех проблем в мире

Политика
Политик-демократ Янг назвал импичмент президента США решением всех проблем в мире

Все проблемы человечества могут разрешиться при одном, вполне выполнимом, условии. Такого мнения придерживается американский политик Джеффри Янг.

Демократ уверен, что трудности и разногласия во всем мире исчезнут после отставки президента США. Более того, импичмент хозяина Белого дома — это лучшее противодействие любым проблемам, с которыми потенциально может столкнуться мировое сообщество, подчеркнул Янг.

Кроме того, отстранение должно коснуться не только главы государства, но и сотрудников его администрации, написал политик на странице в Twitter.

Ранее американская писательница Кейтлин Джонстоун также в личном микроблоге раскритиковала правительство Соединенных Штатов. Как отметила автор книг, поддержка людьми антироссийских взглядов является следствием распространения империализма Вашингтона.
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