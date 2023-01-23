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Сейсмологи зафиксировали активность вулкана Эбеко на Курилах

Происшествия
Сейсмологи зафиксировали активность вулкана Эбеко на Курилах

Вулкан Эбеко, находящийся на острове Парамушир Большой Курильской гряды, выбросил столб пепла высотой 2,5 километра. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, вулканический шлейф покрыл расстояние в пять километров в северо-восточном направлении. Жители ближайших населенных пунктов не ощутили последствий активности вулкана. Угроза местному населению отсутствует.

В ноябре прошлого года Эбеко уже давал о себе знать, выбросив в воздух пепловый шлейф, который частично накрыл Северо-Курильск. Высота вулкана составляет более 1 тыс. метров, а впервые он активизировался осенью 2016 года.
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