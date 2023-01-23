Сейсмологи зафиксировали активность вулкана Эбеко на Курилах

Вулкан Эбеко, находящийся на острове Парамушир Большой Курильской гряды, выбросил столб пепла высотой 2,5 километра. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, вулканический шлейф покрыл расстояние в пять километров в северо-восточном направлении. Жители ближайших населенных пунктов не ощутили последствий активности вулкана. Угроза местному населению отсутствует.
В ноябре прошлого года Эбеко уже давал о себе знать, выбросив в воздух пепловый шлейф, который частично накрыл Северо-Курильск. Высота вулкана составляет более 1 тыс. метров, а впервые он активизировался осенью 2016 года.