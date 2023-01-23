Генпрокурор Краснов подтвердил неизменность позиции России в отношении Meta

Позиция России в отношении американской компании Meta✱✱ (владеет запрещенными в РФ Facebook✱ и Instagram) осталась неизменной. Организация является экстремистской, об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
По его словам, такое решение принял Тверской районный суд города Москва. Краснов напомнил, что иск о признании Meta экстремистской компанией был подан прокуратурой. Он подчеркнул, что организация должна уважать российские законы и ценности.
«В части позиции российской стороны она остается неизменной. Это наша страна», — заявил генпрокурор в интервью «Известиям».
Краснов добавил, что Meta пыталась обжаловать решение российского суда, но получила отказ в удовлетворении апелляции. При этом компания не стала продолжать протестовать в кассационном порядке. Генпрокурор допустил, что в Meta могли дойти «до той самой стадии принятия и понимания причин этого решения».
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму