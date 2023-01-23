Генпрокурор Краснов подтвердил неизменность позиции России в отношении Meta

Краснов добавил, что Meta пыталась обжаловать решение российского суда, но получила отказ в удовлетворении апелляции. При этом компания не стала продолжать протестовать в кассационном порядке. Генпрокурор допустил, что в Meta могли дойти «до той самой стадии принятия и понимания причин этого решения».