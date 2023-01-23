Лолита Милявская сообщила об отъезде из России

Певица Лолита Милявская уехала из России. Перерыв в концертной деятельности артистка решила провести в Болгарии.
Исполнительница опубликовала в соцсетях видео, которое записала уже из республики. Она рассказала, что приехала в собственный дом и показала, как выглядит двор.
«Доехала к себе в дом. Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и все, что надо для творческого отпуска без песен. Никаких макияжей, каблуков, расчесок», — отметила Лолита.
Певица собирается прогуливаться по болгарской деревне в обычной одежде и пообщаться с местными жителями. Компанию ей в отпуске составит пес по кличке Боцман.
Ранее бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович тоже отправилась в отпуск. Певица проводит время в Дубае и наслаждается живописными пейзажами. Но подписчики не оценили внешний вид артистки без косметики.