Амурский тигр начал охотиться на домашних собак на севере Приморья

В поселке Соболиный в Приморском крае еще один амурский тигр устроил охоту на домашних собак. Об этом рассказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, отметив, что ранее домашние животные пропадали и в трех других районах, где уже начали отлавливать хищников.
В начале месяца Росприроднадзор разрешил группам охотнадзора в Приморье отловить трех амурских тигров, нападавших на собак местных жителей. Один хищник в конце 2022 года не раз был замечен в Шкотовском районе, другой — в Красноармейском районе, третьего видели в Дальнереченске и Пожарском округе.
«Эти тигры отошли от населенных пунктов, и только около Знаменки еще продолжается работа, но тигра пока не поймали, потому что он не регулярно выходит. В Знаменке его активно ловят, но тигр опытный, пока избегает ловушек», — передает ТАСС слова Арамилева.
В последние три года тигры стали чаще выходить к поселкам во время охоты на собак, добавил глава центра. Ученые связывают такие расклады с сокращением популяции диких кабанов вследствие эпидемии африканской чумы свиней. Именно кабаны, как известно, являются основой рациона краснокнижных хищников.