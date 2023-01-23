Амурский тигр начал охотиться на домашних собак на севере Приморья

В начале месяца Росприроднадзор разрешил группам охотнадзора в Приморье отловить трех амурских тигров, нападавших на собак местных жителей. Один хищник в конце 2022 года не раз был замечен в Шкотовском районе, другой — в Красноармейском районе, третьего видели в Дальнереченске и Пожарском округе.