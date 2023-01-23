Строительство храма на пожертвования прихожан начнется весной в Ноябрьске

Храм Пресвятой Богородицы появится на улице Уренгойской в Ноябрьске. Деньги на его строительство будут взяты из пожертвований прихожан.
Начало строительных работ запланировано на предстоящую весну. Сам проект уже готов. Урны для сбора пожертвований установят в магазинах и городских учреждениях.
Пожертвовать деньги на строительство можно будет и бесконтактным путем, перечислив их на счет с помощью QR-кода. Участниками сбора уже стали местные бизнесмены и организации, сообщает «Север-Пресс».
Церковь во имя Святой Равноапостольной Нины планируется построить в Петербурге. Он будет посвящен снятию блокады Ленинграда.