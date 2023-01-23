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Актриса Настасья Самбурская пожаловалась на приставания пьяного мужчины в самолете

Шоу-бизнес
Актриса Настасья Самбурская пожаловалась на приставания пьяного мужчины в самолете

Российская актриса Настасья Самбурская вернулась домой после нескольких дней отдыха в одном из санаториев Ессентуков. Однако от полета в Москву у артистки остались лишь негативные воспоминания, передал портал «Вокруг ТВ».

Звезда сериала «Универ» рассказала, что вместе с ней в самолете летел подвыпивший мужчина. После взлета нетрезвый пассажир начал дебоширить и хамить окружающим.

При этом лишь буйством дело не ограничилось. По словам Самбурской, в какой-то момент мужчина начал приставать к ней и отпускать неуместные шутки. Произошедшее сильно расстроило актрису, которой пришлось три часа терпеть вызывающее поведение.

Ранее актриса поведала о другой неприятной ситуации. Самбурская вспомнила, как потеряла работу в сериале «Обручальное кольцо» за просьбу поднять зарплату. Тогда артистка зарабатывала 3700 рублей за 12-часовую смену. Она попросила увеличить гонорар до 5200 рублей в день, но в ответ ее просто выписали из проекта.
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