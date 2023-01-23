Актриса Настасья Самбурская пожаловалась на приставания пьяного мужчины в самолете

Ранее актриса поведала о другой неприятной ситуации. Самбурская вспомнила, как потеряла работу в сериале «Обручальное кольцо» за просьбу поднять зарплату. Тогда артистка зарабатывала 3700 рублей за 12-часовую смену. Она попросила увеличить гонорар до 5200 рублей в день, но в ответ ее просто выписали из проекта.