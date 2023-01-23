NYT: уроки истории влияют на нежелание Германии поставлять танки на Украину

Нацистская агрессия в годы Второй мировой войны до сих пор не дает покоя правительству Германии. Именно с этим связано нежелание Берлина поставлять танки Leopard 2 в зону украинского конфликта, указало издание The New York Times.
По словам обозревателей Стивена Эрлангери и Эрики Соломон, катастрофические события середины XX века все еще сохраняются в памяти немцев. При этом результаты социологических опросов ясно показывают, что рядовые граждане не желают передачи тяжелых вооружений Киеву.
«Немцы хотят, чтобы их считали партнером, а не агрессором, и они особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей», — отметил глава Американского совета по Германии Стивен Сокол.
Меж тем стало известно, что отказ Берлина от поставок танков Leopard 2 на Украину вызвал гнев у американского руководства. По данным издания Süddeutsche Zeitung, глава Пентагона Ллойд Остин даже попытался оказать давление на зарубежных коллег и добиться пересмотра решения.