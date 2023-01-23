Непогода стала причиной нарушения авиасообщения на Сахалине

Несколько авиарейсов были задержаны в Сахалинской области из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в международном аэропорту столицы региона.
По данным воздушной гавани, задерживаются рейсы в Южно-Сахалинске, Охе, на Курилах, острове Итуруп и в северной части области. Экипаж авиакомпаний самостоятельно принимает решение об осуществлении полетов, пишет ТАСС.
Отмечается, что рейс Южно-Сахалинск — Александровск-Сахалинский отложен на сутки. Остальные самолеты вылетят до места назначения в течение дня. На территории северной части Сахалина синоптики предупреждают о метели.
Пока на Сахалине бушует непогода, во многие регионы России придет аномальное для зимы потепление. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, отклонение от средних температурных значений связано с перемещением воздушных масс из Атлантики.