Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Забайкалье

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 04:46 по местному времени. Огнем была объята квартира по улице Лазо. В 05:12 возгорание удалось локализовать, через три минуты огонь был потушен. Пламя успело распространиться на 20 «квадратов», следует из сообщения чрезвычайного ведомства.