Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Забайкалье

Четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, погибли в результате пожара в жилом одноквартирном доме в поселке Карымская в Забайкальском крае. Об этом сообщили в главке МЧС по региону.
Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 04:46 по местному времени. Огнем была объята квартира по улице Лазо. В 05:12 возгорание удалось локализовать, через три минуты огонь был потушен. Пламя успело распространиться на 20 «квадратов», следует из сообщения чрезвычайного ведомства.
«К моменту прибытия пожарных дом был сильно задымлен. В ходе тушения были обнаружены тела двух мужчин и женщины», — сообщили в региональном главке.
Ребенка передали медработникам для госпитализации, однако он скончался в ЦРБ Карымского района. Отмечается, что к ликвидации пожара привлекались два спасателя и семь единиц спецтехники.