Зеленский: поставки западных танков ВСУ не изменят ситуацию

Поставки танков на Украину не способны повлиять на течение и исход конфликта кардинальным образом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Поставки западного вооружения скорее направлены на «мотивацию» Вооруженных сил Украины, считает он. В остальном проблемы Киева остаются нерешенными. Об этом украинский президент рассказал в интервью изданию ARD.
«Ни одна страна решением, что они дают десять танков, 20, 50 не решает проблему», — признал Зеленский, напомнив, что у ВС РФ тысячи боевых машин.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее не исключил возможность передачи Украине танков Leopard 2 без разрешения Германии. По его словам, власти страны уже изучают варианты.