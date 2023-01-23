Спецслужбы нашли тело подозреваемого в масшутинге в Калифорнии

В Калифорнии спецслужбы обнаружили труп в грузовике, где, по сведениям полиции, забаррикадировался подозреваемый в массовой стрельбе с десятью погибшими в городе Монтерей-Парк. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Ранее вооруженные сотрудники спецслужб подобрались к белому заблокированному грузовику, внутри которого, как предполагалось, прятался стрелок. После этого они выбили окна и ворвались внутрь большегруза, где и обнаружили труп.
«Новая информация — там тело на водительском сиденье грузовика», — сообщил ведущий ABC News.
Ранее в Монтерей-Парке произошла стрельба в танцевальной студии на праздновании китайского Нового года. В результате нападения вооруженного мужчины погибли десять человек и минимум столько же получили ранения.