Диетолог Залетова: людям с диабетом следует с осторожностью есть мандарины

Мандарины являются ценным источником витаминов, но людям с некоторыми заболеваниями следует есть их с осторожностью. Об этом рассказала диетолог Татьяна Залетова.
Людям рекомендуется есть не более 500 граммов овощей и фруктов каждый день. При чрезмерном употреблении мандаринов есть риск возникновения аллергических реакций. Из-за большого количества витамина С повышается нагрузка на почки, пишет радио Sputnik.
Диабетикам тоже рекомендуется не есть много мандаринов. В противном случае начнет повышаться сахар. Диетолог Залетова напомнила, что цитрусовые обладают раздражающим действием на слизистую желудка. В результате у пациентов может возникнуть обострение гастрита.
Врач не советует есть мандарины натощак, а суточную норму растягивать на целый день. Так снизится риск негативных последствий на организм.