Волочкова без нижнего белья станцевала с Джигурдой и съела розу в честь своего 47-летия

Балерина Анастасия Волочкова с размахом отметила свой день рождения. Однако во время празднования произошли два конфуза, которые запомнились поклонниками звезды.
Одним из гостей был хороший друг балерины Никита Джигурда. Волочкова была рада видеть приятеля. При встрече она запрыгнула на знаменитость, а тот раскружил ее в танце.
Ситуация не удивила поклонников, пока они не присмотрелись к наряду балерины. Когда юбка приподнялась, оказалось, что на свой праздник звезда не надела нижнего белья. Сама Волочкова из-за такой ситуация ничуть не смутилась.
Во время поздравлений прима вела себя развязно. Ей преподнесли праздничный торт с живой розой, которую она съела прямо с десерта. При этом Волочкова честно думала, что декор съедобный.