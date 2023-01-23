Люди, поддерживающие антироссийские взгляды, подвержены влиянию империализма Соединенных Штатов. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун.
Она назвала лжецами всех, кто критикует Москву и одновременно поддерживает Вашингтон. Такие граждане считают себя антиимпералистами, хотя американское руководство развязывает войны именно ради распространения своей империи.
«Вы не противостоите России потому, что вы антиимпериалист, вы противостоите России как раз потому, что вы — империалист», — написала Джонстоун.
Писательница добавила, что упомянутые люди не верят в ответственность Вашингтона за эскалацию украинского конфликта. Во всем произошедшем они винят Кремль и тем самым придерживаются объективно неправильной точки зрения, подчеркнула она.
Между тем стало известно о расширении системы США по подготовке тайваньских военных. Правительство страны включило в программу обучения тренировки с Национальной гвардией.