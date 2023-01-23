Власти Мексики проводят консультации по введению безвизового режима с Россией

Мексика в будущем может ввести безвизовый режим с Россией. Как сообщили «Известиям» в посольстве страны, Мехико консультируется по этому вопросу с коллегами из Москвы.
Обсуждения этой темы проводятся при участии министерства иностранных дел и федеральной государственной администрации, рассказали газете представители посольства Мексики в Москве. С февраля прошлого года между странами нет прямого авиасообщения, однако Мехико надеется на его скорое возобновление.
Всего с января по ноябрь 2022 года на территорию Мексики воздушным транспортом прибыли почти 80 тысяч туристов из РФ. Российская туриндустрия тоже заинтересована в восстановлении взаимного авиасообщения, поскольку Мексика является перспективным и интересным направлением.
В январе этого года мексиканские власти ввели новый штраф для туристов и местных жителей. Его размер составляет от 50 до 300 долларов.