Власти Мексики проводят консультации по введению безвизового режима с Россией

Обсуждения этой темы проводятся при участии министерства иностранных дел и федеральной государственной администрации, рассказали газете представители посольства Мексики в Москве. С февраля прошлого года между странами нет прямого авиасообщения, однако Мехико надеется на его скорое возобновление.