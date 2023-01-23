Украинские власти готовятся к кадровым перестановкам в правительстве

О чем конкретно идет речь, Зеленский уточнять не стал. Но украинское издание отметило, что кадровые перестановки могут быть направлены на борьбу с коррупцией. На это указывает увольнение и.о. министра инфраструктуры Василия Лозинского. Он обвиняется в получении взятки в размере 400 тысяч рублей.