Украинские власти готовятся к кадровым перестановкам в правительстве

Власти Украины планируют провести кадровые перестановки в правительстве. К такому выводу пришло местное издание «Страна».
Журналисты проанализировали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что наступившая неделя будет временем «конкретных и справедливых решений», которые уже приняты.
О чем конкретно идет речь, Зеленский уточнять не стал. Но украинское издание отметило, что кадровые перестановки могут быть направлены на борьбу с коррупцией. На это указывает увольнение и.о. министра инфраструктуры Василия Лозинского. Он обвиняется в получении взятки в размере 400 тысяч рублей.
Ранее стало известно об отстранении начальника управления патрульной полиции по Львовской области. Причиной послужил подарок возлюбленной для проезда по площади Рынок.