Пригожин посоветовал сурово наказывать за попытки «гламуризации армии»

Генерал-полковник Виктор Заварзин поддержал генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который выступил за обязательное бритье бороды среди солдат, находящихся на передовой. Евгений Пригожин считает, что подобные требования являются не чем иным, как «гламуризацией армии».
Бизнесмен отметил, что во время боевых действий все воспринимается иначе. Многие женщины готовы жертвовать собой, «лезть в самое пекло» и получать значительные ранения. Бывшие заключенные показывают более эффективные результаты, чем гвардейские части. Бойцы, которые не могут воевать из-за переломанных костей, все равно «как роботы» идут в тренировочные лагеря, чтобы делиться опытом с другими.
«А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Аналогичного мнения придерживается глава Чечни Рамзан Кадыров. Предприниматель, пользуясь случаем, обратился к нему напрямую и предложил отрастить бороду в два раза больше.
«За себя и за меня», – пояснил Пригожин.
Тему ношения бороды в армии предприниматель уже комментировал. Недавно он вспомнил строчки из песни советского исполнителя Леонида Утесова, говоря об отношении к растительности на лице в ЧВК «Вагнер». Пригожин отметил, что бойцов нельзя загонять в нелепые рамки.