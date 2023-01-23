Пригожин посоветовал сурово наказывать за попытки «гламуризации армии»

Бизнесмен отметил, что во время боевых действий все воспринимается иначе. Многие женщины готовы жертвовать собой, «лезть в самое пекло» и получать значительные ранения. Бывшие заключенные показывают более эффективные результаты, чем гвардейские части. Бойцы, которые не могут воевать из-за переломанных костей, все равно «как роботы» идут в тренировочные лагеря, чтобы делиться опытом с другими.